× Kitzbühel: Flieger donnert mit 350 km/h über die Streif

Flug-Wahnsinn in Kitzbühel: In einem atemberaubenden Stunt donnert Kunstflug-Pilot Dario Costa von Red Bull über die Streif – eine Weltpremiere. Die Aufnahmen sind spektakulär.

Der Red Bull Air Race-Pilot Dario Costa (44) hat die Grenzen der Luftfahrt erneut verschoben, indem er einen waghalsigen Kursvorschauflug über die legendäre Streif in Kitzbühel absolvierte. Dabei erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h mit seinem Flugzeug – kurz vor den 85. Hahnenkamm-Rennen an diesem Wochenende, wie Bilder von Red Bull zeigen.

Costa wollte die Gesetze der Physik herausfordern, indem er als erster Pilot überhaupt einen spektakulären Flug über die anspruchsvolle Piste wagte, auf der die besten Skifahrer der Welt an diesem Wochenende im Super-G, Abfahrtslauf und Slalom antreten werden.

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool ×

Costa: "Das ist eine Weltpremiere"

"Das ist eine Weltpremiere, und genau das liebe ich daran. Wie bei allen Weltpremieren liegt die Herausforderung darin, dass es keine vorliegenden Daten gibt, die man studieren könnte. Es gibt keine Erfahrung. Egal, wie gut man sich vorbereitet, es bleibt immer ein großes Fragezeichen. Rekorde können gebrochen werden, aber Weltpremieren bleiben für immer", sagte Costa.

Costa flog mit seinem Zivko Edge 540 Flugzeug die Streif so nah wie möglich entlang und kämpfte dabei gegen Kräfte von über 10 g. Dies bot eine einzigartige Perspektive auf die Strecke, einschließlich des maximalen Gefälles von 85 Prozent, das auch die Skifahrer bei ihren langen Sprüngen und engen Kurven mit atemberaubender Geschwindigkeit bewältigen müssen.

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool ×

Spektakulärer Abschluss: Costa fliegt durch den Zielbogen

Costas Flug beinhaltete zwei äußerst anspruchsvolle Manöver, darunter der Pass durch den Red Bull-Bogen an der Hausbergkante und den Zielbogen (Audi-Bogen), bei denen er blitzschnell reagieren musste.

Costa sagt über seinen waghalsigen Flug: "Die Manöver waren sehr schwierig – und das nicht nur wegen der Steilheit. Zum Beispiel waren die beiden Bögen, unter denen ich hindurchgeflogen bin, extrem niedrig und brachten mich noch näher an den Boden. Außerdem war die fehlende Tiefenwahrnehmung eine große Herausforderung, da fast alles auf der Streif weiß war. Das war eine enorme Herausforderung für mich als Pilot."

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool ×

Eine der schwierigsten Abfahrtspisten der Welt

Die Streif gilt als eine der schwierigsten Abfahrtspisten der Welt. Sie ist 3.312 Meter lang und hat einen Höhenunterschied von 860 Metern – vom Starthaus auf 1.665 Metern über dem Meeresspiegel bis zur Ziellinie. Zu ihren ikonischen Abschnitten gehören die Mausefalle, der Steilhang, die Alte Schneise, die Hausbergkante, die Traverse und der abschließende spektakuläre Sprung ins Ziel.

Nachdem Costa 2018 in der Challenger Class der Red Bull Air Race sein Debüt gab und bereits in seinem zweiten Rennen seinen ersten Podiumsplatz erreichte, hat er sich in den letzten Jahren darauf konzentriert, neue Flugrekorde aufzustellen. Besonders bemerkenswert war sein Tunnel-Pass-Projekt 2021 in der Türkei, bei dem er gleich fünf Rekorde brach.