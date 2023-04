Neues ÖSV-Logo: Mucha ruft zu Wettbewerb auf

Der ÖSV heißt nun Ski Austria und bekommt ein neues Logo – welches im Netz für Spott und Häme sorgt. Verleger Mucha will nun mit einem Kreativ-Wettbewerb Alternativen suchen.

Der Österreichische Skiverband hat für sein neues Logo viel Kritik einstecken müssen. Im Netz verglichen User das neu gestaltete Sujet mit einer "Kindergartenzeichnung". Von "Totalschaden" bis "Da hat wohl jemand zu lange Après Ski gefeiert" reichten die hämischen Kommentare nach der Präsentation.

Auch bei Verleger Christian Mucha kommt das neue ÖSV-Logo nicht gut an. Auf Facebook ruft er nun zu einer Neugestaltung auf. "Ich halte das neue schreckliche Logo nicht aus. Wir müssen etwas unternehmen – gemeinsam!", so Mucha auf Facebook. Er will nun einen Wettbewerb veranstalten, bei dem Kreative Vorschläge für ein neues Logo einsenden können. Alle Arbeiten, die eingesendet werden, veröffentlicht Mucha in seinem "Extrablatt". Teilnahmeschluss ist der 19. April.