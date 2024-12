2,5 Millionen Klicks! Hubers Start-Hoppala im RTL ging viral

Semmering. Das Video vom verunglückten Start beim RTL am Samstag (Siegerin: Brignone/ITA; beste ÖSV-Läuferin: Scheib/6.) ging viral: Huber stößt sich aus dem Starthaus, rutscht dabei mit dem Skistock auf der Matte unter der dünnen Schneedecke aus, steigt sich auf die Skienden stürzt kopfüber ins erste Tor und radiert die Eispiste mit dem Gesicht. Die Folgen sind auch 24 Stunden danach deutlich sichtbar. Die 29-jährige Niederösterreicherin trägt ihren Fauxpas mit Fassung: „So was ist schon vielen Größen passiert, jetzt gehöre ich auch dazu. Laut Huber wurde die kuriose Szene im Internet über 2,5 Millionen Mal angeklickt. „Das habe ich sonst nicht annähernd zusammengebracht.“

"She's gonna want to forget that one..." ????#fisalpine pic.twitter.com/PMzHZvqY72