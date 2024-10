× Alarm um Kilde: Neue OP, kein Rennen in dieser Saison!

Schock-Meldung um Alexander Aamodt Kilde, bevor die Weltcup-Saison losgeht: Der frühere Gesamtsieger aus Norwegen muss neuerlich an der Schulter operiert werden. Er fällt für die gesamte Saison 2023/24 aus.

Kilde war am 13. Jänner in Wengen schwer gestürzt: Mit der Skikante hatte sich der Norweger den Unterschenkel aufgeschlitzt und eine Schulter-Luxation inklusive Bänderrissen erlitten. Nach einer ersten Waden-Operation in Bern wurde Kilde nach Innsbruck überstellt, wo die Schulter operativ versorgt wurde. Doch die Sorgen galten der Wade. Wegen der tiefen Wunde war sogar vom Karriere-Ende die Rede.

In einer erfrischend offenen Instagram-Story schildert der 32-jährige Norweger seine Situation. "Ich mache nicht Schluss", beruhigt der Verlobte von Damen-Weltcupfavoritin Mikaela Shiffrin seine Fans. "Aber ich habe einige Updates für euch. Seit dem Crash in Wengen sind acht, neun Monate vergangen, und es hat viele Ups und Downs gegeben. Im Juni bin ich sogar schon wieder in Oslo (in der Halle, d. Red.) Ski gefahren."

Aggressive Infektion in linker Schulter

Kilde weiter: "Die letzten Monate waren wieder herausfordernd - körperlich und mental. Im Frühjahr habe ich ein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Die Dinge sind gut gelaufen für mein Bein und für meine Schulter. Aber dann hatte ich ein seltsames Gefühl in der Schulter." Entdeckt wurde eine Riesen-Infektion, Kilde musste neuerlich operiert werden. "Es mussten einige Dinge entfernt werden, und alles ist gut gegangen. Das hätte auch schlimmer enden können." Dann kamen die Beschwerden zurück, ein neuerlicher Eingriff war notwendig. Kilde fragte sich: "Werde ich meine Schulter jemals wieder benützen können?"

© instagram ×

Die Infektion war so aggressiv, dass sogar der Knochen angegriffen wurde. In einer, so Kilde, "hoffentlich letzten Operation", müssen wieder Muskeln mit dem Knochen verbunden werden. Für den Rennläufer bedeutet das: "Es wird dieses Jahr keine Rennsaison für mich geben. Nach der Operation werde ich vier Monate mit der Reha beschäftigt sein, bevor ich die Schulter wieder belasten kann. "

Atomic-Rennchef: "Sobald Aleks bereit ist, werden seine Raketen scharf sein"

Kilde über die Schritte nach der OP: "Ich werde mich voll und ganz auf meine Reha konzentrieren und auf ein starkes Comeback hinarbeiten." Von seinem Ski-Austrüster bekommt er volle Unterstützung. Atomic-Rennchef Christian Höflehner zu oe24: "Wir haben mit Tom Bürgler einen eigenen Mann für Aleks abgestellt, der auch parallel zu seiner Genesung Ski weiter entwickelt. Sobald er bereit ist, werden seine Raketen scharf sein." Damit Kilde für die Olympia-Saison 2025/26 durchstarten kann!