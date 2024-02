× Jetzt gibt Liensberger wieder Vollgas

ÖSV-Star Katharina Liensberger verfeinerte im Rahmen der Audi ice experience ihre fahrerischen Fertigkeiten.

So rasant war unser Ski-Star wohl noch nie unterwegs! In St. Anton stellte die 26-Jährige hinter dem Lenkrad ihr Können unter Beweis und zeigte auf Anhieb was sie auf glattem Untergrund drauf hat. Der rote Audi RS e-tron GT gefiel Liensi auf jeden Fall: "Der Grip war sehr gut, es war mega und eine sehr coole Erfahrung für mich! Ich habe so etwas das erste Mal erleben dürfen".

Ein fliegender Wechsel in den Motorsport ist für Liensberger aber aktuell kein Thema. Der Blick nach dem zuletzt 9.Platz in Soldeu ist nach vorne gerichtet: "Viele Rennen gibt es in dieser Saison nicht mehr. Are ist speziell, weil ich dort vor drei Jahren meinen ersten Weltcupsieg gefeiert habe und ein Weltcupfinale im WM-Ort Saalbach ist sowieso ein Traum. Also freue ich mich auf alles, was noch kommt. Und zwar sehr!", verriet Liensberger ihren weiteren Saisonplan.