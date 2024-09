Bitter: Jungstar fällt für Sölden aus

Knapp vor dem Weltcup-Start gibt es den nächsten Verletzten im heimischen Ski-Kader.

Der Tiroler Joshua Sturm zog sich beim Heimtraining eine Teilruptur des Musculus semimembranosus, einem Muskel im hinteren Oberschenkel, zu. Der 23-jährige Technik-Spezialist fällt rund sechs Wochen aus und verpasst somit das erste Weltcuprennen in Sölden.

„Die Verletzung ist natürlich bitter und ich wäre gerne in Sölden gestartet. Ich werde noch diese Woche mit der Reha und dem Konditionstraining beginnen und bin guter Dinge, dass ein Start in Levi im Bereich des Möglichen liegt,“ so Sturm nach der Diagnose.