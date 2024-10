Comeback: Hirscher-Entscheidung rückt näher

Noch sucht das Team um Ski-Superstar Marcel Hirscher nach dem optimalen Set-up für das Rennen in Sölden. Viel Zeit für eine Entscheidung, ob er startet oder nicht, bleibt nicht mehr.

Die Zeit wird immer knapper. Spätestens am Freitagvormittag soll es eine Entscheidung geben, ob Marcel Hirscher beim Weltcup-Auftakt in Sölden sein Comeback geben wird. Der achtfache Weltcupsieger aus Salzburg will nach fünf Jahren heuer sein Comeback im Ski-Zirkus geben. Der 35-jährige Ausnahme-Athlet tritt für den niederländischen Verband an. Noch sucht das Team um Hirscher nach dem optimalen Set-up für den Riesentorlauf in Sölden am 27. Oktober.

Bis zur Entscheidung, ob er beim Weltcup-Auftakt starten wird, konzentriert sich Marcel Hirscher auf die Vorbereitung. Falls er in Sölden fährt, würde er dank einer Wildcard mit der Startnummer 31 ins Rennen gehen.

Beim Weltcup-Auftakt in Sölden werden die Riesentorläufe der Damen (am 26. Oktober) und der Herren (am 27. Oktober) ausgetragen.