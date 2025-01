Dieses Österreich-Rennen steht vor dem Aus

Das Skigebiet am Hochstein muss zusperren

Die Weltcup-Rennen der Frauen in Lienz stehen vor massiven Weichenstellungen. Die Technikbewerbe finden im Wechsel mit Semmering jedes zweite Jahr zwischen Weihnachten und Silvester statt, das bisher genutzte Skigebiet am Hochstein wird aus finanziellen Gründen jedoch endgültig geschlossen. Wie die Tiroler Tageszeitung (TT) am Mittwoch berichtete, sollen die Rennen aber erhalten bleiben - allerdings im zweiten Skigebiet der Stadt, dem Zettersfeld.

Der ÖSV werde die Gegebenheiten dort und damit die Weltcup-Tauglichkeit im Februar prüfen, wurde Generalsekretär Christian Scherer zitiert. "Da geht es um die gesamte Logistik, die man für so eine Veranstaltung braucht. Unser Sport- und Eventteam muss das erst bewerten", sagte der Osttiroler. Nächster Termin des Lienz-Weltcups ist im Dezember 2025.