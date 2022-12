Feuz: "Körper hat gesagt, es ist vorbei"

Skirennläufer Beat Feuz hat am Montag auf einer Pressekonferenz zu seinem bevorstehenden Rücktritt nach den Kitzbühel-Abfahrten im Jänner Stellung genommen.

"Irgendwann ist einfach genug", sagte der Schweizer in Bormio. "Der Körper hat gesagt, es ist vorbei", erklärte Feuz, dass die physischen Voraussetzungen nicht mehr gegeben seien. "Es braucht so viel Zeit, den Körper in Form zu bringen. Ich müsste sehr viel Zeit investieren und das bin ich schlichtweg nicht gewillt."

Außerdem seien andere Sachen in seinem Leben für ihn wichtiger geworden, betonte Feuz. Der 35-Jährige aus dem Emmental ist mit der österreichischen Ex-Athletin Katrin Triendl liiert, mit der Tirolerin hat er zwei kleine Töchter. Es sei "kein Entscheid von heute auf morgen" gewesen, hielt Feuz fest, der Gedanke sei bei ihm schon seit Jahren herumgeschwirrt. "In Lake Louise am Abfahrtstag auf der Besichtigung habe ich feststellen müssen, das ist nicht mehr das, was ich will. Da habe ich der Katrin am Telefon gesagt, ich hör auf, wie sie angerufen hat."

Am 21. Jänner wird Feuz in Kitzbühel das letzte Rennen seiner Karriere als Rennfahrer bestreiten. "Ich habe immer gesagt, dass die großen Rennen für mich die Klassiker sind - Wengen, Kitz. Ich will konkurrenzfähig noch einmal in Wengen und in Kitz am Start stehen", sagt er am Montag. Der Eidgenosse hat in seiner Laufbahn insgesamt 16 Weltcup-Siege gefeiert, 13 in der Abfahrt und drei im Super-G, die kleine Kristallkugel in der Abfahrt gewann Feuz insgesamt vier Mal. Bei der Heim-WM in St. Moritz 2017 krönte er sich in der schnellsten Disziplin zum Weltmeister. Bei den Winterspielen in Peking holte er Anfang dieses Jahr auch Olympia-Gold.