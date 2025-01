Feller bei Haugan-Führung in Lauerstellung

Marco Schwarz greift von Position sechs aus im zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms am Sonntag in Kitzbühel an (13.30 Uhr/live ORF 1).

Der Kärntner hat 0,64 Sekunden Rückstand auf den Norweger Timon Haugan, der vor dem Franzosen Steven Amiez (+0,07) und dem Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen (+0,25) voran liegt. Auf eisigen Verhältnissen und bei immer stärker werdendem Regen kam Manuel Feller auf Zwischenrang acht (+0,74). Der Rückstand der weiteren Österreicher Fabio Gstrein (+0,99) und Dominik Raschner (+1,09) hielt sich ebenfalls noch in Grenzen. Johannes Strolz hatte plus 1,43 auf dem Konto. Joshua Sturm verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Michael Matt und Adrian Pertl schieden aus.