Herminator sagt Hirscher-Siege voraus

Hermann Maier sprach im Interview mit dem Kurier über den internationalen Skizirkus und das Sensations-Comeback von Marcel Hirscher.

Hermann Maier (51) steht nur noch selten öffentlich im Fokus, und auch auf Social Media macht sich die österreichische Skilegende rar. In einem Interview mit dem Kurier nahm er dieser Tage allerdings Stellung zum internationalen Skizirkus.

Der zweifache Olympiasieger zeigte sich irritiert ob der medialen Inszenierung von Marcel Hirschers Comeback. "In Wahrheit weiß er jetzt ganz genau, wo er herumschwirrt", so Maier über den achtmaligen Gesamtweltcupsieger. Die Tiefstapelei um seine Person könne er nicht verstehen: "Das nimmt ihm doch keiner ab. Aber das war eigentlich auch früher schon das Erfolgsmodell." Und fügte hinzu: "Wenn er sein Comeback, wie er es nennt, ein paar Jahre länger macht, dann ist auch der Stenmark-Rekord mit 86 Weltcupsiegen möglich.“

Hirschers Behauptung, derzeit nicht konkurrenzfähig zu sein, hält Maier für unglaubwürdig: "Für mich ist er sogar in der Lage, vom Stand aus zu gewinnen. Er wird vom ersten Rennen weg zu den Siegläufern gehören." Er sei demnach überzeugt, dass Hirscher durchaus wieder an die Spitze des internationalen Skizirkus zurückkehren kann.

Hirscher Konkurrent von Odermatt

In Bezug auf die Konkurrenz sieht Maier Hirscher als potenziellen Herausforderer von Marco Odermatt. Er betonte, dass Hirscher trotz seiner längeren Abwesenheit von den Wettkämpfen weiterhin im Skigeschäft aktiv war: "Er hat ja nicht plötzlich wieder mit dem Skifahren angefangen, sondern war ständig dabei. Er hat sich skifahrerisch weiterentwickelt."

Während Maier selbst kein Comeback plant und seinen Legendenstatus lieber in Ruhe genießen möchte, gibt er zu, dass die Rückkehr von Größen wie Hirscher und Lindsey Vonn dem Skisport guttue. Die Regeländerung, die Hirscher eine Wildcard in Sölden ermöglicht, stößt bei Maier auf gemischte Reaktionen: "Für mich wäre es freilich spannender gewesen, zu sehen, wie er sich in der Startliste nach oben arbeitet." In Hinblick auf das Comeback würde Maier "es Marcel wirklich gönnen, dass es ein Spaßprojekt ist und bleibt.“

Abschließend hinterfragt Maier auch die Rolle des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) und bemängelt, dass dieser dem Hype um Hirscher zu viel Raum gebe. "Ich weiß nicht, was los ist: Aber die Österreicher sind in der Versenkung. Wir haben heuer eine Heim-WM und du kriegst von den österreichischen Läufern nichts mit."