Heute erklärt Hirscher seinen Comeback-Plan

In einer holländischen Ski-Halle tritt Marcel Hirscher vor die Presse.

Das Sensatons-Comeback, auf das mittlerweile alle Ski-Fans warten, rückt immer näher. Am heutigen Mittwoch wird Marcel Hirscher in einer Ski-Halle in den Niederlanden seine nächsten Comeback-Schritte erläutern.

Die südholländische Gemeinde Zoetermeer liegt drei Meter unter dem Meeresspiegel und beherbergt laut eigenen Angaben die steilste Indoor-Skipiste Europas. Weit weg von Europa dürfte es für den künftig für die Niederlande startenden Hirscher und sein Team dann im August gehen: Der 35-Jährige will zunächst in Neuseeland Jagd auf die notwendigen FIS-Punkte machen, um wieder im Weltcup startberechtigt zu sein. In Coronet Peak steigen von 15. bis 19. August je zwei Riesentorläufe und Slaloms.