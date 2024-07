Hirscher-Skicomeback in Holland-Halle

Die Sensations-Rückkehr von Marcel Hirscher (35) auf die Rennpiste nimmt Formen an. Nächste Woche wird der Rekord-Weltcupsieger seinen Comeback-Fahrplan verraten.

Seit Wochen macht Hirscher ein Riesen-Geheimnis um seine nächsten Comeback-Schritte. Am 24. Juli will der Salzburger die Katze aus dem Sack lassen. Als Location wählt er eine Skihalle in seiner Wahl-Heimat Niederlande, für die er in der Saison 2024/25 an den Start gehen wird: In der SnowWorld Zoetermeer zwischen Den Haag und Amsterdam, will Marcel den neugierigen Holländern Rede und Antwort stehen und vermutlich auch die Ski anschnallen.

Steilste Ski-Abfahrt der Niederlande

Obwohl die Halle in Zoetermeer über die steilste Abfahrt der Niederlande (Gefälle bis zu 20%), wird bei Hirschers Ski-Abstecher der Fun-Faktor überwiegen. Ernst wird's im August in Neuseeland, wo es für den Rekord-Weltcupsieger um FIS-Punkte geht, mit denen sich Thiem zurück in den Weltcup fahren will. Wie er sich das genau vorstellt, verrät er hoffentlich nächste Woche.

Dass der Sieger von 67 Weltcuprennen wieder topfit ist, zeigt er regelmäßig auf Instagram - zum Beispiel mit einem Wheelie am E-Moutainbike im Salzburger Land, zu der er schrieb: "Die Sommerbrise auf zwei Rädern genießen."