So gut läuft Hirschers 1. Renn-Training

»Richtig schnelle Schwünge« & Auszeit am Lake Tekapo ++ Comeback am 27. August

Roundhill. Skistar Marcel Hirscher ist wieder in seinem Element -auf Schnee in Neuseeland. Der 35-Jährige, der Ende August sein Renn-Comeback geben wird, gerät über die Bedingungen in der Roundhill Ski Area ins Schwärmen: "Die ersten Eindrücke sind mega. Die Landschaft, die Natur - sagenhaft schön. Es ist ein Geschenk, dass wir hier sein dürfen. Es ist lange her, dass ich Neuseeland besucht hab - ein unglaublicher Platz."

Es gebe keinen besseren Schauplatz, um wieder ins Skifahren zu kommen. Hirscher berichtet von "richtig schnellen Schwüngen, es funktioniert alles recht cool." Es gab bereits "viele Bestzeiten". Marcel augenzwinkernd: "Allerdings bin ich immer alleine gefahren." Eine große Herausforderung sei es, "sich an die Belastungen zu gewöhnen. Das Skifahren ist schon ganz schön anstrengend."

Comeback in Coronet Peak Ende August

Hirscher ist mit einem "kleinen, aber feinen" Team seiner Skimarke Van Deer und einer Handvoll Betreuer in Neuseeland und erklärt: "Vom Material her haben wir das Nötigste mit, um das notwendige Feedback zu bekommen." Sein Comeback plant Hirscher bei den zum "Australia New Zealand Cup" zählenden Riesentorläufen in Coronet Peak am 27. &28. August.