Jetzt fix: Hirscher gibt Slalom-Comeback

Marcel Hirscher gibt in Finnland sein Slalom-Comeback.

Jetzt ist es fix: Marcel Hirscher gibt auch im Slalom sein Comeback und wird am Sonntag in Levi an den Start gehen.

“Time to hit the gates! Zick, Zack, and straight to Levi”, schreibt Hirscher auf Instagram und postet dazu ein Video vom Training.

„Levi ist wie Sölden ein Gradmesser dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe. Ich mache kontinuierlich kleine Fortschritte im Material und im Skifahren, und damit bin ich zufrieden. Jetzt schaue ich, wie es im Slalom läuft“, so Hirscher in einer Aussendung. „Ein Skirennen 135 Kilometer nördlich des Polarkreises ist zu abgelegen für Massen von Zuschauern. Ich persönlich denke, das ist es, was die Rennen dort so besonders macht: die Natur, die Nordlichter, die Stille."

Der achtfache Weltcup-Gesamtsieger gab in Sölden nach fünf Jahren Pause sein Comeback in Weltcup. Der 35-Jährige wurde im RTL 23. Und holte somit erste Punkte für die Niederlande.