Jetzt schnallt Hirscher die Slalom-Ski an

Comeback-Star Marcel Hirscher (35) startet den Countdown für den Slalom-Auftakt im finnischen Levi.

Der Muskelkater, den der Rekord-Weltcupsieger nach Platz 23 im Sölden-RTL hatte, sollte bis Freitag weg sein. Dann will der Neo-Niederländer die kurzen Ski anschnallen. Bis zum Slalom-Auftakt in Levi am 17. November bleiben dem einst besten Slalomläufer der Welt dann zwei Wochen Zeit, die entsprechende Abstimmung zu finden.

Hirscher schaffte schon ein Blitz-Comeback in Levi

Levi war schon einmal ein guter Comeback-Ort für Hirscher: 2017 war er nur drei Monate nach einem im Training erlittenen Knöchelbruch nördlich des Polarkreises auf die Rennpiste zurückgekehrt und 17. geworden. UND: Levi liegt Hirscher – auf dem im Vergleich zu Sölden „leichten“ Hang hat er drei Mal gewonnen – 2013, 2016 & 2018.

Wie vor Sölden hält uns Marcel mit seiner Zusage hin, verspricht aber: „Da machen wir nicht wieder so ein Theater. Ich gebe euch Bescheid, ob ich komme oder nicht.“ Im ServusTV-Interview verspricht der alte-neue Ski-Superstar allerdings: "Ich werd mit der gleichen Freude und Akribie weiterarbeiten." Und auf die Frage, wo man ihn wieder sehen würde, meinte er: "Ich hoffe in Gurgl, oder in Levi - schaun wir mal, ob ich bis dahin genug Slalomtage hab."