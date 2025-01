Kriechmayr stürzt bei Lauberhorn-Abfahrt!

Schock-Moment bei der Wengen-Abfahrt: ÖSV-Star Vincent Kriechmayr ist gestürzt. Der Aufprall in den das Netz war hart. Das Rennen wurde daraufhin unterbrochen.

Kriechmayr ist gestürzt! Bei einer Kurve drückte es den ÖSV-Läufer in die Knie. Dadurch verlor er Bodenhaftung und fiel mit dem Rücken voraus in den Zaun. Immerhin stand der 33-Jährige wieder auf – auch wenn er dabei Probleme hatte. Er dürfte sich am Knie verletzt haben.

Kriechmayr ist auf einem Ski runtergerutscht. Allerdings konnte er den Zielraum nur gestützt und humpelnd verlassen. Das rechte Knie hat etwas abbekommen.

Nun herrscht große Sorge um den besten Abfahrer des Landes. Vinc musste neben der Strecke medizinisch behandelt werden. Ob und wie schwer er sich bei dem Crash verletzt hat ist vorerst nicht bekannt.