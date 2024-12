Marco Schwarz kehrt in den Weltcup zurück

Knapp ein Jahr nach seinem schweren Sturz in der Abfahrt von Bormio (ITA) hat sich Marco Schwarz entschieden, am kommenden Wochenende in Val d'Isere (FRA) in den Ski Weltcup zurückzukehren.

Die Vorfreude ist natürlich riesig. In den letzten Wochen hat sich noch einmal enorm viel getan und gerade die letzten Tage, als ich zum Team gestoßen bin, waren enorm wichtig. Die Selbstverständlichkeit ist zurückgekommen und ich musste beim Fahren nicht mehr viel nachdenken. Das ist das Wichtigste und deshalb fühle ich mich auch bereit für den Slalom am Sonntag“, so Schwarz. "Fühle mich fit" Seit Ende Oktober steht Schwarz wieder auf Skiern und konnte seit vergangener Woche wieder mit der Mannschaft trainieren. Die letzten Trainingstage haben dem Allrounder noch die letzten wichtigen Aufschlüsse und Sicherheit gegeben – einem Start am kommenden Sonntag steht nichts im Wege: „Auf lange Sicht war Alta Badia immer mein Ziel und jetzt ist es eine Woche früher. Die letzten Tage waren entscheidend und ich fühle mich fit und bereit für Val d’Isère. Ich möchte dort befreit fahren und bin gespannt, wie sich das am Start anfühlen wird“. Kein RTL-Einsatz geplant Manuel Feller kehrt nach seinem verletzungsbedingten Fehlen in Beaver Creek (USA) ebenfalls wieder zurück. Der Slalom-Kugel Gewinner der vergangenen Saison hat sich bei Cheftrainer Marko Pfeifer fit gemeldet und wird am Wochenende sowohl im Riesentorlauf als auch im Slalom am Start stehen. „Im Allgemeinen geht es mir wieder sehr gut, aber bei manchen Bewegungen spüre ich es noch. Beim Skifahren fühle ich mich aber sehr stabil und sicher. Es ist in der letzten Woche viel weitergegangen und die Pause war definitiv die richtige Entscheidung“, so Manuel Feller. Cheftrainer freut sich auf zwei Stars Cheftrainer Marko Pfeifer freut sich über die zwei Comebacks: „Es ist natürlich eine tolle Sache, dass unser Technikteam wieder komplett ist. Für Marco freue ich mich riesig, dass er nach fast einem Jahr wieder in den Weltcup einsteigen kann. Wir wollen im Slalom den ersten Schritt machen und uns dann langsam steigern. Auch bei Manuel bin ich zuversichtlich, dass er in Val d‘Isère zu alter Stärke zurückfindet. Es ist schön für das ganze Team, dass die beiden Leistungsträger wieder dabei sind.“