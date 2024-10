Mayer schuftet für sein Comeback

Olympia-Held absolvierte Trainer-Grundkurs in Graz.

Graz. Lange war es still um den dreimaligen Olympiasieger Matthias Mayer. Nun kehrt der 34-Jährige zurück auf die Schulbank. Der ehemalige ÖSV-Star absolvierte den Trainergrundkurs der Bundessportakademie (BSPA) in Graz. „Ich habe in meiner aktiven Karriere großartige Erfolge gefeiert. Mein Wissen und meine Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten im Hochleistungssport möchte ich jetzt an Nachwuchsathleten weitergeben“, so Mayer in einer BSPA-Mitteilung.

Auf Rücktritt folgten wilde Spekulationen

Im Dezember 2022 war Mayer im Rahmen des Weltcups in Bormio überraschend zurückgetreten. Mit seiner Expertise und als Berater der Speedfahrer blieb er dem ÖSV aber erhalten. In Kitzbühel kam es dieses Jahr zu einem Polizeieinsatz, nachdem Mayer bei einem Empfang auffällig geworden war.

© BSPA Graz ×

Die besorgniserregenden Bilder befeuerten die Spekulationen um Mayers Gesundheit. Der ÖSV sprach von „gesundheitlichen Problemen, mit denen er schon seit längerer Zeit kämpft.“ Nach dem Vorfall in Kitzbühel zog sich der ehemalige Speed-Spezialist komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Auch die Botschaftertätigkeit für die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm 2025 lag auf Eis.

Mayer kehrt zurück in den „Sportler-Alltag“

Der Abstand scheint Mayer gutgetan zu haben. Im Juli tauchte „Mothl“ beim Eishockey-Kurs der ÖSV-Speed-Rennläufer am Red-Bull-Campus in Salzburg auf. Ebenfalls im Sommer leitete Mayer einen Trainingskurs seines Heimat-Skiclubs Gerlitzen auf dem Stilfser Joch. Nun arbeitet Mayer an seiner Rückkehr als ÖSV-Trainer. Der Schweizer „Blick“ will wissen, dass Mayer sehr gut auf die Behandlung angesprochen habe und jetzt zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zurückkehrt.

Für den ÖSV wäre Mayers Comeback gerade im WM-Winter ein riesiger Gewinn. Und es scheint, als wäre er mit dem Trainerlehrgang in Graz bereit für den nächsten Schritt. „Für uns ist das eine tolle Sache. Es zeigt, dass unsere Ausbildungen auch von Topathleten sehr geschätzt werden. Matthias hat seine Erfahrungen aus dem Spitzensport sehr ambitioniert im Kurs eingebracht. Ich denke, ihm steht eine große Trainerkarriere bevor“, sagt Georg Veitz, Direktor der BSPA Graz.