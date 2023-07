Nächste OP: Lindsey Vonn im Krankenhaus

Noch heute leidet Ski-Ikone Lindsey Vonn an den Folgen ihrer langjährigen Karriere. Die US-Amerikanerin musste sich erneut einer Knie-Operation unterziehen.

"Ich habe mich einer weiteren Operation unterzogen, weil ich mit all den Schäden meiner Skirennsportkarriere zu kämpfen habe", erklärt Lindsey Vonn auf Instagram. "Ich versuche, die Schmerzen so gut wie möglich in den Griff zu bekommen", gibt sich die 38-Jährige tapfer und teilt dazu noch einige Fotos von ihr aus dem Spital.

"Es liegt noch viel Arbeit vor uns, und höchstwahrscheinlich steht eine weitere Operation an. Dennoch hoffe ich, dass mir diese Operation ein wenig helfen wird.", erklärt die Ex-Ski-Weltmeisterin weiter. Sie hoffe nun, endlich weniger Schmerzen zu haben, um sich den Dingen widmen zu können, die sie liebt.

Nach zahlreichen schweren Verletzungen beendet Vonn 2019 ihre erfolgreiche Karriere. Reue hat sie keine: "Ich habe das Skifahren geliebt und ich werde mich nie über all die Dinge beschweren, die mir widerfahren sind. Es ist immer noch das gleiche Motto wie immer: Wenn wir fallen, stehen wir wieder auf!"