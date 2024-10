Saison-Aus für ÖSV-Star

Die 24-jährige Vorarlbergerin muss am Sonntag unters Messer.

Emily Schöpf kam beim Super-G-Training in Valle Nevado (Chile) unspektakulär zu Sturz und zog sich dabei eine Knieverletzung zu. Die Vorarlbergerin unterzog sich gestern nach ihrer Ankunft in Innsbruck einer MRI-Untersuchung, dabei wurde ein Kreuzband- und Außenmeniskusriss im linken Knie festgestellt. Die 24-Jährige wird am Sonntag von Dr. Christian Fink in der Klinik Hochrum operiert. Die Speed-Spezialistin muss für mehrere Monate pausieren und verpasst damit die kommende WM- und Weltcup-Saison.

Reha statt Fix-Platz

„Mit dieser Diagnose hätte ich überhaupt nicht gerechnet, da ich nur harmlos am Innenski ausgerutscht bin und auch kaum Schmerzen hatte. Das ist natürlich sehr bitter und enttäuschend für mich, nachdem ich mir für diesen Winter einen Fixplatz in der Abfahrt sichern konnte und mir für kommende Saison einiges vorgenommen hätte. Aber ich werde diese Herausforderung annehmen und mich wieder zurückkämpfen“, zeigt sich die Montafonerin bereits wieder positiv.