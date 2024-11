Ski-Damen zittern um Kanada-Rennen

Nach dem planmäßigen Weltcup-Auftakt in Europa könnte es in Nordamerika die ersten Absagen geben: Im kanadischen Mont Tremblant, wo am 7. und 8. Dezember ein Damen-RTL-Doppel am Programm steht, herrscht noch akuter Schneemangel.

Die für Mittwoch angesetzte Schneekontrolle für die Weltcuprennen in Mont Tremblant wurde auf Samstag verschoben. Zwei Tage davor soll das Ski-Opening in der beliebten Skistation in Nähe der Großstadt Montreal ebenfalls verspätet über die Bühne gehen. Während es links und rechts der Pisten noch alles grün ist, konnte dank tiefer Temperaturen in der Nacht wenigstens mit der Beschneiung begonnen werden.

Slalom-Spezialistinnen für nur ein Rennen in USA

"Ich bin guter Dinge, dass sie das noch hinbekommen", hofft ÖSV-Damenchef Roland Assinger, dass seine Riesentorlauf-Spezialistinnen um die Sölden-Dritte Julia Scheib nicht nur für einen Riesentorlauf nach Übersee geflogen sind. Am Samstag steht in Killington (US-Ostküste) der zweite Damen-RTL der Saison am Programm, 24 Stunden später folgt ein Slalom, nach dem die Spezialistinnen schon wieder zurück nach Europa fliegen. Die Allrounderinnen wie Federica Brignone bleiben auch bei einer Absage des RTL-Doppels in Nordamerika: Am 14. und 15. Dezember folgen in Beaver Creek (US-Bundesstaat Colorado) Abfahrt und Super-G, ehe es am letzten Wochenende vor Weihnachten mit zwei Super-G-Rennen in St. Moritz weitergeht.