Fix: Mikaela Shiffrin (29) kehrt in den Weltcup zurück

Die Ski-Welt kann aufatmen: Mikaela Shiffrin feiert ihr heiß ersehntes Comeback!

Rund zwei Monate nach ihrer schweren Bauchverletzung wird die US-Amerikanerin in einer Woche beim Slalom von Courchevel wieder an den Start gehen. Diese frohe Botschaft verkündete die 29-Jährige am Donnerstagnachmittag auf Instagram – und sorgt damit für Jubel bei ihren Fans.

Großes Ziel: WM-Gold in Saalbach

Doch damit nicht genug: Shiffrin ist rechtzeitig zur Ski-Weltmeisterschaft, die am 4. Februar beginnt, wieder fit! Besonders im Slalom, ihrer Paradedisziplin, hat die siebenfache Weltmeisterin große Chancen auf eine Medaille. Bis dahin bleibt der Ausnahmeathletin noch genügend Zeit, sich optimal vorzubereiten. Der WM-Slalom findet erst am 15. Februar statt – zwei Tage zuvor steht der Riesenslalom auf dem Programm, wo Shiffrin ebenfalls zum Favoritenkreis zählt.

Schnittwunde am Bauch

Die Pause war für Shiffrin allerdings alles andere als freiwillig. Am 30. November zog sie sich im Riesenslalom von Killington eine sieben Zentimeter tiefe Schnittwunde am Bauch zu – eine schmerzhafte Verletzung, die eine Zwangspause bedeutete. Doch jetzt sind die Blessuren an ihrer Bauchmuskulatur ausreichend verheilt, und Shiffrin brennt darauf, wieder Vollgas zu geben.