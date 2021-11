Unsere ÖSV-Damen Kathi Liensberger (10.) und Kathi Huber (8.) liegen nach dem ersten Lauf unter den Top Ten. An der Spitze des Levi-Slaloms liegt die gestrige Siegerin Petra Vlhova vor Micael Shiffrin und Michelle Gisin.

Wie am Samstag liegt die slowakische Skirennläuferin Petra Vlhova auch zur Halbzeit des zweiten Durchgangs des Weltcupslaloms in Levi in Front. Erneut heißt die erste Verfolgerin Mikaela Shiffrin aus den USA (+0,18 Sek.), Dritte war die Schweizerin Michelle Gisin (+0,36). Als beste Österreicherin lag Katharina Huber an der achten Stelle (+0,81), Slalom-Kugelverteidigerin Katharina Liensberger hatte wie am Vortag keine fehlerfreie Fahrt und war nur Zehnte (+0,94).

+++ Hier alle Details zum 1. Slalom-Durchgang in Levi ++++

Auf Platz 14 nach 50 Läuferinnen war Katharina Truppe (+1,47) zu finden. Die Entscheidung ist für 13.30 Uhr (MEZ) angesetzt.