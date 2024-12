ÖSV-Damen droht bei Semmering-Show von Brignone Heim-Debakel

Den ÖSV-Damen droht beim ersten Heimrennen am Zauberberg ein absolutes Debakel. Ricarda Haaser hat zur Halbzeit schon 1,68 Sekunden Rückstand auf die Führende Federica Brignone. Keine der rot-weiß-roten Hoffnungen hat es in die Top10 geschafft.

In Absenz der beiden verletzten Ski-Granden Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova deutet sich im Riesentorlauf am Semmering ein Duell zwischen Federica Brignone, Lara Gut-Behrami und Sara Hector um den Sieg an. Die italienische Sölden-Gewinnerin Brignone lag am Samstag nach dem ersten Lauf 15/100 Sekunden vor Gut-Behrami (SUI) bzw. 24/100 vor Killington-Siegerin Hector (SWE). Österreichs Fahrerinnen hatten an der Spitze nichts mitzureden.

Ricarda Haaser und die zuletzt kränkliche Julia Scheib verpassten vorerst die Top 10, mit Rückständen von 1,68 bzw. 1,70 Sekunden waren beide auch weit vom Podest entfernt. Scheib blies unverdrossen aber zum Angriff. "Das ganz, ganz klare Ziel ist die Laufbestzeit im zweiten Durchgang", betonte die 26-Jährige, die zum Saisonauftakt in Sölden als Dritte erstmals im Weltcup aufs Stockerl gefahren war. Katharina Liensberger (+3,18) verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang (13.00/ORF 1), Stephanie Brunner schied mit guter Zwischenzeit im unteren Teil aus.