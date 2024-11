Ski-Hammer: Hirscher vor Rücktritt?

War das dritte Comeback-Rennen von Marcel Hirscher zugleich das letzte? Eine kryptische Äußerung nach dem vorzeitigen Slalom-Aus in Gurgl lässt den Schweizer "Blick" über einen neuerlichen Rücktritt des Rekord-Weltcupsiegers spekulieren.

"Wirft Hirscher nach Gurgl-Frust hin", schreibt der "Blick" in seinem Online-Portal, darunter das Titel-Zitat: "Selten bin ich so daneben gestanden." Hirscher, heißt es in dem brisanten Artikel weiter, erwäge nach dem Rückschlag erneutes Karriereende.

Den "Aufhänger" für die Story hatte Hirscher selbst im Slalom-Zielraum in Gurgl gegeben. Da antwortete Hirscher, wie der Blick zitiert, auf die Frage, ob er sein Projekt aufgeben könnte mit: "Kann auch sein. Darüber habe ich gestern auch schon nachgedacht." Trotzdem ging der sechsfache Slalomweltcup-Sieger am Sonntag an den Start und meinte: "Also schauen wir mal, wie es sich entwickelt." Jedenfalls rauchen bei Hirscher und seinem Van-Deer-Team weiter die Köpfe: "Etwas ist da nicht in Ordnung."

Nützt Hirscher Pause während der Übersee-Rennen?

Ganz offensichtlich hat Hirscher Probleme mit der Material-Abstimmung (Ski-Schuh-Bindungsplatte): "Selten in meinem Leben bin ich so daneben gestanden. So macht es nicht wirklich Spaß."

Wie es jetzt für Hirscher weitergeht ist in jedem Fall ungewiss. Der Herren-Tross übersiedelt jetzt nach Beaver Creek (US-Bundesstaat Colorado), wo von 6. bis 8. Dezember Abfahrt, Super-G und RTL am Programm stehen. Die Speedbewerbe sind für den für die Niederlande startenden Hirscher sowieso kein Thema, und für den Riesentorlauf will er sich, wie er bereits andeutete, die Übersee-Reise nicht antun. Im Idealfall nützt Hirscher seine dadurch gewonnene Rennpause, um seine Materialprobleme in den Griff zu bekommen. Oder wirft er wirklich hin?