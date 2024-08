Ski-Hammer: Kein Nachtslalom am Semmering!

Der beliebte Damen-Slalom am Semmering (29. Dezember) steigt nicht unter Flutlicht.

Zwischen Weihnachten und Silvester stehen heuer wieder zwei Damen-Skiweltcuprennen am Programm: Ein Riesentorlauf am 28. Dezember mit geplanten Beginnzeiten 10 (1. Durchgang) bzw.13 Uhr (2. Durchgang) und ein Slalom am 29. Dezember, bei dem die Entscheidung traditionell zur TV-Primetime über die Bühne gehen sollte.

Weil es bis gestern aber zu keiner Einigung über den geplanten Abend-Termin kam, wird der Slalom am 29. Dezember genauso wie der Riesentorlauf bei Tageslicht über die Bühne gehen.

Für die 16. Auflage der Weltcup-Rennen am Semmering 2026, heißt es von den engagierten Organisatoren, habe man wieder den beliebten Abend-Termin zugesichert bekommen.