So ein Käse! Kriechmayr verpasst Super-G-Sieg um 2,74 Meter

Zehntausende Schweizer bejubeln den Sensations-Coup von Franjo von Allmen (23) beim Super-G in Wengen. Vincent Kriechmayr (+0,10 Sek.) verpasste den ersten Saisonsieg der ÖSV-Herren um wenige Zentimeter. Auf Platz 3: Stefan Rogentin (SUI/+0,58). Am Samstag (12.30) steigt die Lauberhorn-Abfahrt.

So ein Käse! Während die Schweizer ihren neunten Saisonsieg bejubeln, bleiben die Österreicher auch nach 18 Rennen 2024/25 ohne Sieg. Am Freitag fehlten Kriechmayr nur 2,74 Meter auf den Schweizer Sensationsmann.

"Alles in allem ein gutes Rennen", war Kriechmayr dennoch zufrieden. Den möglichen Sieg habe er im Mittelteil vergeben. Als Schnellster im Schlussteil des mit 1:47,75 Min. extrem langen Super-G bewies unser bester Speed-Rennläufer, wie er selbst meint, "dass die Kondi passt". Bei der Abfahrt am Samstag (12.30 Uhr/ORF1 live) will er zurückschlagen. Kriechmayr weiß, worauf es bei der längsten Abfahrt im Weltcup, die er 2019 und 2022 gewonnen hat, ankommt: "Da muss ich von oben bis unten durchziehen."

Nächste Chance am Samstag (12.30/ORF1): Lauberhorn-Abfahrt am Samstag

Weltcup-Leader Marco Odermatt, Vierfach-Sieger in Wengen, kam am Freitag nicht einmal in die Nähe eines weiteren Podestplatzes bei den Lauberhornrennen. Zu oft verließ der 27-Jährige die Ideallinie und wurde nur Siebenter (+1,32). Zweitbester Österreicher wurde Lukas Feurstein (10./+1,32). Stefan Babinsky, Daniel Hemetsberger und Otmar Striedinger verpassten die Top Ten und damit Werbung in eigener Sache für ein WM-Ticket. Die nächste Chance haben sie auf der Abfahrt.

Von Allmen raste in seinem erst zehnten Super-G zum ersten Sieg. Seine Klasse hatte der 23-jährige Schweizer vor drei Wochen als Abfahrts-Zweiter in Bormio bewiesen. Damals hatte er sich seinem Teamkollegen Alexis Monney geschlagen geben müssen.

Für den Abfahrts-Klassiker am Samstag avanciert Von Allmen plötzlich zum Mitfavoriten - ebenso wie Rongentin, der zwei Tage nach seinem schweren Trainingssturz beim Super-G mit Schmerzen an den Start ging und als Dritter aufs Podest fuhr.