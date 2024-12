Ski-Krise! Jetzt spricht Hannes Reichelt Klartext: "Da sind wir aber schon noch weit weg"

Beim "Sport und Talk aus dem Hangar-7" auf ServusTV fand unsere Ex-Speed-Star klare Worte.

Norwegen, Frankreich und vor allem die Schweiz mit dem Triple-Triumph in Beaver Creek sind die großen Abräumer im bisherigen Ski-Weltcup. Einen heimischen ÖSV-Sieger sucht man nach sechs Rennen noch vergeblich. Als 13-facher Weltcup-Sieger und Weltmeister von 2015 weiß Hannes Reichelt was einen Sieg-Fahrer ausmacht. Bei Servus-TV sprach der Kitzbühel-Sieger von 2014 Klartext ...

... zur Kritik am ÖSV-Abfahrtsteam:

„Man darf jetzt nicht nur sagen, die Läufer. Es ist ein Team, da gehören die Trainer genauso dazu. Es wird oft gesagt, dass die Läufer eine schlechte Leistung geboten haben, aber die Trainer gehören genauso dazu. Die gehören in die Verantwortung.“

... über den Rückstand zur Schweiz:

„Wir sind was anderes gewohnt in Österreich. Als österreichischer Fan ist das Ziel, dass wir vorne mitfahren. So wie die Schweizer alles in Grund und Boden fahren. Da sind wir aber schon noch weit weg.“

... über Vincent Kriechmayr:

„Als Vinc würde ich das Resultat von Beaver Creek nehmen und auf das kann man aufbauen. Der Abstand war zwar hier und da ein bissl zu viel, aber es ist noch kein Weltuntergang. Wenn man ihm zuschaut, sieht man, dass er noch Reserven hat. Die muss er in den nächsten Rennen rauskitzeln. Weil wenn man immer mit 95 Prozent umherfährt, sind irgendwann diese 95 Prozent die neuen 100 Prozent. Deswegen muss er sich wieder mehr ans Limit wagen. Drauf hat er es auf jeden Fall.“