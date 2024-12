Ski-Star beendet Karriere – mit nur 25 Jahren

Mit gerade einmal 25 Jahren zieht der Schweizer Yannick Chabloz einen Schlussstrich.

Nächster Rücktritt im Ski-Weltcup. Wie der Schweizer Skiverband in einer Aussendung bekanntgab, beendet Abfahrts-Spezialist Yannick Chabloz seine aktive Karriere im Alter von nur 25 Jahren.





Chabloz selbst postete wenig später auf Instagram ein emotionales Abschiedsvideo: „Wer hätte gedacht, dass dieser kleine Kerl so weit springen würde!“, schreibt der Schweizer unter einem Kindheitsfoto. Als Grund für den Rücktritt nennt der 25-Jährige seine anhaltenden Verletzungsprobleme. „Genau zwei Jahre sind vergangen, seit ich in Bormio meinen letzten Sturz hatte. Nach dieser langen Reise mit vielen Höhen und Tiefen ist es nun an der Zeit, mich vom alpinen Skirennsport zu verabschieden.“

„Es ist und wird wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung meines Lebens sein, aber ich habe mir genügend Zeit genommen, auf meine Gefühle und meinen Körper zu hören, sodass ich diese Entscheidung mit klarem Kopf und einem Herzen voller Liebe für diesen Sport treffen kann“, so Chabloz weiter.

Chabloz galt als großes Talent, wurde aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Besonders schlimm erwischte es den Schweizer bei der Olympia-Kombinationsabfahrt 2022 in Peking. Der 25-Jährige konzentriert sich nun auf sein Leben abseits des Ski-Sports – Chabloz absolviert gerade ein Mathematik-Studium an der FernUni Schweiz.