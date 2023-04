× So spottet das Netz über das neue ÖSV-Logo

Der ÖSV heißt nun Ski Austria - und bekam neues Logo

Neuer Name, neues Logo -der Österreichische Skiverband will ab sofort als Ski Austria wahrgenommen werden. So weicht auch das altbekannte ÖSV-Logo einem A aus neun Balken, die die Bundesländer repräsentieren. Zugleich erhält jede Disziplin ein eigenes Sujet. "Für alles, das wir vermitteln wollen, steht das Logo, für unsere Werte, unsere Mission", sagt Roswitha Stadlober.

So spottet das Netz

Im Netz kam der Relaunch nicht gerade gut an - vor allem für das neue Logo musste der Skiverband jede Menge Spott einstecken. So schrieb etwa ein User: „Das Logo passt perfekt für die Leistung der Alpinen, in der letzten Saison“, ein anderer fragte, ob man beim ÖSV nun zum Mikado wechseln würde.“

Viele Facebook-Fans dachten sogar an einen etwas verspäteten Aprilscherz.

