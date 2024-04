Speed-Oti ist neuer Abfahrtsmeister

Bei anhaltend warmen Temperaturen und herausfordernden Bedingungen ging am Montag der erste Bewerb bei den Österreichischen Meisterschaften auf der Reiteralm über die Bühne.

Dabei sicherten sich Lena Wechner und Otmar Striedinger jeweils den Sieg in der Abfahrt. Bei der ersten Titel-Entscheidung der Damen setzte sich die Tirolerin Lena Wechner mit 0,10 Sekunden Vorsprung vor Ricarda Haaser aus Tirol durch. Bronze ging an die Vorarlbergerin Emily Schöpf (+0,28 Sek,). Damit holt Wechner ihren ersten Staatsmeistertitel in der Abfahrt.

"Großes Lob an Veranstalter"

„Ich bin etwas überrascht, aber natürlich sehr erfreut, dass ich so einen tollen Saison-Abschluss feiern darf. Bei so schwierigen Bedingungen fühlt sich die Fahrt natürlich nicht perfekt an, aber ich habe von oben bis unten versucht Gas zu geben und alles herauszuholen, dass ist mir super gelungen. Ein großes Lob an die Veranstalter, die alles gegeben haben, dass heute ein Rennen stattfinden konnte,“ so Wechner.

Fünfter Titel für Striedinger

Der Staatsmeistertitel bei den Herren ging an den Kärntner Otmar Striedinger der sich den Sieg hauchdünn vor dem Steirer Daniel Danklmaier holte (+0,06 Sek.) Knapp dahinter auf Rang drei landete Matteo Haas (+0,10 Sek.) aus Tirol. Für Otmar Striedinger ist dies bereits der fünfte österreichische Meistertitel in seiner Karriere, der zweite in der Abfahrt.

„Ich habe heute eine solide Fahrt gezeigt und bin natürlich happy mit dem Ergebnis. Ein cooler Abschluss und morgen noch Super-G, dann geht es in die verdiente Pause. Gratulation an die Veranstalter, die sehr gute Arbeit geleistet haben und ein Rennen möglich gemacht haben. Eine richtig gute Piste für die ungewöhnlich warmen Temperaturen,“ so Striedinger.