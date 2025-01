Tüftler Rangnick will Berger & Herminator ausbremsen

Wenn der Herminator ruft, dann schnallt sogar ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick die Ski an. Am Tag vor der Entscheidung beim Damenslalom-Klassiker in Flachau steigt am Montag (20.15 Uhr, ORF1 live) die Hermann Maier Star Challenge. Seit Sonntagabend stehen die Paarungen fest.

Bei dem von Superstar Hermann Maier mitinitiierten Charity-Format müssen VIPs mit Ski-Legenden harmonieren. So legt Hausherr Maier an der Seite des ehemaligen F1-Stars Gerhard Berger los. Rangnick versucht sein Glück mit der deutschen Landsfrau und Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch. Und Franz Klammer kann sich von den Ski-Künsten seiner Film-Eva Valerie Huber überzeugen. Weiters am Start (u.a.): Andreas Gabalier (mit Michaela Kirchgasser), Andreas Herzog (mit Renate Götschl), Julian Le Play (mit Thomas Dreßen), Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus (mit Claudia Lösch) oder Angelika Nidetzky (mit Christian Mayer). Das Format, das sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut: Zuerst geht der (ehemalige) Skiprofi ins Rennen. Danach geben VIP-Kollegin bzw. Kollege eine Schätzung ab, um wie viel schneller oder langsamer sie sein werden. Das Team mit der am engsten beisammen liegenden Zeit inklusive Schätzung gewinnt. Heißt: Tüftler wie Ralf Rangnick sind gefragt! Das Sieger-Duo und darf übrigens bestimmen, wofür die Siegprämie gespendet wird. Rekord-Prämien beim Nightrace am Dienstag Am Dienstag (17.45 und 20.45 Uhr/ORF1) geht‘s im Nightrace – ohne die verletzte Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin (5x) - um viel Geld. Auf die „Snow Space Salzburg Princess“ warten 63.300 Euro und damit die höchste Siegprämie in der Saison im Damen-Weltcup. Insgesamt werden in Flachau 180.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet.