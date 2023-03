Ein Artikel auf orf.at empört Ski-Legende Michael Walchhofer.

Unter dem Titel „Winter im On-off-Modus“ steht, dass es „selbst in Lagen um 1.000 Meter Höhe mittlerweile keine durchgehende Schneesicherheit mehr gibt“ und Skigebiete an ihre Grenzen stoßen. Veranschaulicht wird der Artikel mit einem Foto eines kaum beschneiten Skigebiets.

Der Artikel empört nun den ehemaligen Abfahrer Michael Walchhofer. „ORF - unser öffentlich Rechtlicher berichtet heute mit solchen Bildern über den Wintersport und unsere Realität sieht heute so aus“, schreibt der Weltmeister von 2003 auf Facebook. Dazu postet der Salzburger ein aktuelles Foto aus Zauchensee, das perfekte Schneeverhältnisse zeigt.

"Was steht da dahinter"

“Was steht da dahinter?” fragt Walchhofer in seinem Posting. Auch viele seine Facebook-Fans üben Kritik am Artikel. „Es ist eine Frechheit was sich der Sender erlaubt“, schreibt etwa eine Userin. Ein anderer meint, dass „die Medien Informationen von Klimaalarmisten einfach übernehmen“ würden. Walchhofer wird aber auch kritisiert. Einige User werfen dem ehemaligen Rennfahrer vor, den Klimawandel nicht erst zu nehmen und verweisen darauf, dass es heuer eindeutig weniger Schnee als normal gab.