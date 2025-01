Unsere Abfahrtsstars sehen vom Hotelzimmer auf die Rennstrecke

Unsere Abfahrer gewähren uns einen Blick aus dem Hotelzimmer in Kitzbühel.

Geht es nach der Infrastruktur, dann sind unsere Speedstars in Kitzbühel ganz vorn. Otmar Striedinger, Stefan Babinsky & Co. logieren wie in den vergangenen Jahren nur wenige Meter vom Zielraum entfernt im Hotel Kitzhof.

Aus dem Zimmer genießen sie einen direkten Blick auf die Streif, auf der es am Freitag (11.30 Uhr/Super-G) und am Samstag (11.30/Abfahrt) zur Sache geht.

Spezialzimmer weit weg vom Trubel

„Hier wird uns jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Vom Fitnessraum über die Zimmer, bis zum Essen, alles ist super,“ schwärmt Routinier Otmar Striedinger. Auf den Trubel, dem auch die Rennläufer auf dem Weg ins Hotel nicht entkommen können, angesprochen, meint der Kärntner: „Zum Glück wird genau geschaut, dass unsere Zimmer möglichst weit weg vom Partylärm liegen und wir uns ungestört auf die Rennen vorbereiten können.“

Striedinger-Zimmerkollege Stefan Eichberger: „Ich habe vor einem Jahr hier mein Weltcup-Debüt gegeben und habe mich schon das ganze Jahr gefreut, in dieses Hotel zurückzukommen.“ Jetzt fehlt dem Österreicher mit der besten Abfahrts-Platzierung in dieser Saison (6. in Gröden) noch ein Top-Ergebnis in Kitzbühel - damit er im nächsten Jahr noch lieber zurückkommt.