VIDEO: Hier reißt sich Hirscher das Kreuzband

Marcel Hirschers Comebacksaison endet abrupt. Der achtfache Gesamtweltcupsieger zog sich am Montag im Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie seine Skimarke Van Deer-Red Bull Dienstagfrüh bekanntgab. "Kreuzband weg, Projekt vorbei!", erklärte Hirscher in einer Aussendung nach der erfolgreich verlaufenen Operation. Der 35-Jährige Salzburger verpasst somit auch die WM in Saalbach-Hinterglemm.

"Letzter Lauf der Saison. Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren. Vielen Dank an euch alle für eure Unterstützung", schreibt Hirscher auf Facebook und postet dazu ein Video seines letzten Trainingslaufs.