Vonn heizt Comeback-Gerüchte mit POsting an

US-Superstar will zurück auf die Rennpiste.

Auf der legendären "Birds of Prey"-Strecke in Beaver Creek will Lindsey Vonn im Dezember als Vorläuferin starten und damit wie Marcel Hirscher Gebrauch von der Wildcard machen. Diese Schlagzeile machte zuletzt die Runde.

Rennen mit künstlichen Knie?

Viele Fans fragen sich nun: Wie soll die bald 40-jährige ehemalige Olympiasiegern, Weltmeisterin und Gesamt-Weltcupsiegerin Rennen bestreiten, obwohl sie ein künstliches Knie hat?

Die Antwort darauf gibt Vonn nun mit einem interessanten POsting auf X. Hier schreibt sie: "Mit diesem neuen Knie, das jetzt ein Teil von mir ist … habe ich das Gefühl, dass sich vor meinen Augen ein ganz neues Kapitel meines Lebens entfaltet. ... Ich weiß nicht genau, was vor mir liegt, aber ich weiß, dass ich gesund, glücklich und dankbar bin."