Vonn rechnet mit Kritikern ab: "Scheißegal ..."

5.000 Fans feierten Lindsey Vonn am Sonntag wie eine Siegerin. Nach Platz 24 beim Comeback-Super-G vor Weihnachten in St. Moritz und nach einem 6. Abfahrts-Platz in St. Anton gelang der 40-Jährigen mit dem 4. Platz im Super-G eine weitere Steigerung.

"Ich bin ins Ziel gekommen und habe gedacht, das war zu wenig", gestand die US-Legende im ORF-Interview mit Ernst Hausleitner. "Dass ich mit diesem Lauf Vierte geworden bin, gibt mir viel Selbstvertrauen. Ich bin wieder da!" Und das mit 40 Jahren und einem künstlichen Knie!

"Viele Leute, die Quatsch über mich reden"

Dann rechnete Vonn mit ihren Kritikern ab. "Es gibt so viele Leute, die Quatsch über mich reden. Egal, ob ich gewinne oder Letzte werde, das wird nie aufhören. Das bedeutet mir allerdings nichts. Ich weiß, wozu ich imstande bin und wie ich das mache. Ich habe viel Spaß und in meinem Team ist eine super Stimmung. Das ist alles, was für mich zählt." Das Gerede der anderen sei ihr "scheißegal".

Vonns Fazit: "Dieses Wochenende war eine gute Antwort. Ich werde immer mit meinem Herzen fahren und Vollgas geben. Das ist jetzt das Resultat."

Am nächsten Wochenende müssen sich Konkurrentinnen und Kritiker warm anziehen. In Cortina d'Ampezzo stehen am 18. und 19. Jänner Abfahrt und Super-G am Programm. Auf jener Strecke, auf der es 2026 um Olympia-Gold geht, auf der Vonn bereits 12 Mal gewonnen hat!