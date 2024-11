Wer will Hirschers Rennanzug?

Schon vor seinem enttäuschenden Slalom-Auftritt in Levi (2. Durchgang um 64 Hundertstel verpasst) hatte Marcel Hirscher seinen Rennanzug

Bis Mittwoch, 30. November, 9.00 Uhr, haben Fans Zeit, Hirschers Levi-Rennanzug unter www.the-mountain-studio.com zu ersteigern. Hirscher: "Ich hoffe, dass wir so viel Geld wie möglich für diese gute Sache sammeln können."

Richtig herumgesprochen haben dürfte sich die Aktion allerdings noch nicht. Bis Montagmittag lag das Höchstgebot auf der schwedischen Versteigerungs-Plattform bei 10.121,07 Kronen, was 873 Euro entspricht. Auf der Mountain-Studio-Website wird der Verkaufswert des Highend-Rennanzuges mit 950 Euro angegeben. Dabei ist das Unikat vom Superstar signiert. Hirscher-Geschäftspartner Dominic Tritscher rechnet damit, dass, wenn's bei der Versteigerung ans Eingemachte geht, der Preis noch in die Höhe schnellt: "Die wahren Liebhaber melden sich meist zum Schluss."

Sölden-Comeback-Anzug brachte 4.000 Euro

Jeder in der Comeback-Saison eingesetzte Hirscher-Rennanzug kommt für einen guten Zweck unter den Hammer - im Idealfall 24 (so viele Technik-Rennen stehen 2024/25 am Programm). Der Hirscher-Rennanzug aus Sölden hatte über 4.000 Euro in die Charity-Kasse gespült.