Kombinierer mit Traum-Start ins neue Jahr

Unsere Kombinations-Stars zeigen beim ersten Weltcup des Jahres in Otepää auf. Johannes Lamparter wird nach dem Sieg am Samstag vor Franz Josef Rehrl Zweiter, Lisa Hirner holt bei den Damen den dritten Platz.

Johannes Lamparter hat das Auftaktwochenende des Jahres 2023 der Nordischen Kombinierer mit Platz zwei abgeschlossen. Hinter ihm wurde Teamkollege Franz Josef Rehrl Dritter. Der Sieg ging an den Deutschen Julian Schmid, der das ÖSV-Duo im Finish abhängen konnte.

Obwohl der erste Einzelbewerb der Nordischen Kombiniererinnen am Samstag wegen Windes wohl etwas verfrüht abgesagt wurde, reist Lisa Hirner mit zwei dritten Rängen aus Estland ab. Nach Rang drei im Mixed am Freitag jubelte sie am Sonntag auch über den dritten Platz im Einzel. Der Sieg ging nach 14:34,8 Min. an die norwegische Dominatorin Gyda Westvold Hansen vor der erst 17-jährigen Nathalie Armbruster (+26,6). Hirner kam nur 1,2 Sekunden hinter der Deutschen ins Ziel.

"Im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden mit den letzten paar Tagen. Heute mit dem dritten Platz ins Neue Jahr zu starten, war richtig cool", meinte Hirner. Gemeinsam mit Armbruster habe sie gut Tempo gemacht und gut zusammengearbeitet. "Dann haben die Gruppe in der zweiten Runde richtig gut gesprengt." Die Frauen haben nun zwei Wochen Pause, ehe es für Hirner und Co. beim Heim-Weltcup in Seefeld weitergeht.

Samstag-Sieger Johannes Lamparter hatte sich zuvor auch im zweiten Bewerb in Otepää in eine gute Ausgangslage gebracht. Der Tiroler landete unmittelbar hinter seinem Teamkollegen Franz-Josef Rehrl im Skisprung-Teil auf dem dritten Rang. Thomas Rettenegger, der am Vortag überraschend Dritter geworden war, liegt auf Position fünf. Rehrl und Lamparter gehen mit sechs bzw. neun Sekunden Rückstand auf Leader Ryota Yamamoto (JPN) in die 10-km-Loipe