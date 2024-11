ÖSV-Adler in Ruka gelandet - aber wo blieben die Sprungski?

Unsere beim Weltcupauftakt in Lillehammer so erfolgreich in die WM-Saison 2024/25 gestarteten Skispringer wurden vor der zweiten Station in Ruka gestoppt, ohne etwas dafür zu können.

Weil die Sprungski von Stefan Kraft & Co. nicht rechtzeitig in Finnland angekommen waren, konnten die Österreicher am Donnerstag nicht trainieren. "Das können wir wegstecken", versuchte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl kein großes Trara zu veranstalten.

Am Auftakt-Wochenende in Lillehammer hatten die ÖSV-Adler nach den Rängen zwei bis fünf am Samstag durch Daniel Tschofenig, Shootingstar Maximilian Ortner, Kraft und Quali-Sieger Jan Hörl hinter dem Deutschen Pius Paschke einen Einstand nach Maß. Am Tag danach flog Hörl unseren ersten Saisonsieg ein. Dabei sieht Chef-Adler Widhölzl noch Luft nach oben - nicht nur, weil Gesamtweltcup-Titelverteidiger Kraft zwei Mal nach Halbzeit-Führung auf Platz 4 zurückfiel. "Bei vielen ist noch Potenzial da. Krafti kommt schön langsam. Der ist noch nicht ganz da, wo er hin will," so der Trainer.

Seine Chance nützte Maximilian Ortner, der kurzfristig für Daniel Huber nachreiste und sprichwörtlich in die Bresche sprang. Widhölzl: "Sehr schade, dass der Daniel verletzt ist. Er war auch in der Gegend, wo die anderen jetzt sind. Das tut weh, aber Hut ab vor dem Ortner Maxi, der abgeliefert hat und cool geblieben ist. Wir haben viele, viele gute Springer."

Springen am Samstag (17 Uhr) & Sonntag (15.15) live in ORF1

Das ÖSV-Team ist im Vergleich zum Auftakt unverändert, angeführt von Stefan Kraft und Lillehammer-Sieger Jan Hörl. Am Samstag (17.00) und Sonntag (15.15) stehen zwei Einzelbewerbe auf dem Programm, ORF1 überträgt beide Springen live.