Adler mit Impf-Power zum Auftakt

Stefan Kraft & Co. starten am Samstag in Nischni Tagil in die neue Saison.

Der Countdown läuft! In nur vier Tagen fällt der Startschuss für die Olympia-Saison unserer Skispringer. Am Samstag und am Sonntag bestreiten unsere Adler zwei Einzelbewerbe im russischen Nischni Tagil. Ständiger Begleiter wird erneut die Corona-Pandemie sein. "Wir haben Voraussetzungen geschaffen, um das Corona-Risiko zu minieren", sagt Mario Stecher. Im Männer-Team, das sich im Vorjahr fast komplett mit Corona infiziert hatte, seien bis auf einen B-Kader-Athleten alle Springer geimpft. Stefan Kraft plagen vor dem Auftakt noch Sprunggelenksprobleme. Grundsätzlich habe er aber den Grundstein für eine gute Saison legen können: "Ich habe endlich wieder Kniebeugen mit Gewicht machen können. Es ist sicher mehr Substanz da."