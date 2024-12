ÖSV-Adler starten mit Dreifachsieg in Vierschanzentournee

Traumstart für die ÖSV-Adler in die 73. Vierschanzentournee: Stefan Kraft gewinnt vor Jan Hörl und Daniel Tschofenig!

Im Gegensatz zu seinen bisherigen Halbzeitführungen in dieser Saison hielten bei Stefan Kraft in Oberstdorf die Nerven. Nach einem 138-Meter-Sprung und guten Haltungsnoten ließ der Gesamtweltcup-Titelverteidiger einen 135,5-Sprung folgen. Das reichte für den 44. Weltcup-Sieg (den ersten in dieser Saison) für den Salzburger - 3,5 Punkte vor Hörl. Tschofenig folgt mit 11,5 Punkten Rückstand auf Platz drei - nach einer starken Aufholjagd von Halbzeit-Platz 7. Michael Hayböck fiel von Platz 5 auf 8 zurück.

Erster ÖSV-Sieg in Oberstdorf seit 2016

Der erste österreichische Sieg in Oberstdorf seit 2016 war eine Machtdemonstration! Der deutsche Lokalmatador Pius Paschke, der mit fünf Weltcupsiegen und der Führung im Gesamtweltcup in die Tournee gestartet war, hat als Vierter bereits 13,8 Punkte Rückstand.

Stefan Kraft: "Ich war sehr nervös hab trotzdem alles rikiert, das war Harakiri."

Jan Hörl: "Das ist alles ein bisschen wie im Märchen"

Stefan Kraft AUT 138,0 / 135,5 / 335,1

Jan Hörl AUT 134,5 / 135,0 / 331,6

Daniel Tschofenig AUT 131,0 / 140,5 / 323,6

Pius Paschke GER 138,0 / 133,5 / 321,3 Johann Andre Forfang NOR 140,0 / 136,0 / 318,9 Gregor Deschwanden SUI 140,0 / 136,5 / 318,6 Kristoffer Eriksen Sundal NOR 134,0 / 135,5 / 302,9 Karl Geiger GER 135,0 / 137,0 / 300,0 Michael Hayböck AUT 134,5 / 129,5 / 300,0

Pawel Wasek POL 137,0 / 130,0 / 297,8 Maximilian Ortner AUT 126,5 / 126,5 / 293,3

Killian Peier SUI 131,5 / 132,5 / 292,9 Benjamin Östvold NOR 131,5 / 131,0 / 291,7 Markus Müller AUT 137,5 / 126,5 / 291,1

Anze Lanisek SLO 133,5 / 131,0 / 291,0 Halvor Egner Granerud NOR 136,0 / 127,0 / 290,7 Naoki Nakamura JPN 126,0 / 140,5 / 290,3 Ryoyu Kobayashi JPN 127,0 / 133,5 / 286,8 Tate Frantz USA 131,0 / 127,5 / 286,7 Andreas Wellinger GER 129,0 / 132,5 / 286,2

Die zweite Tournee-Konkurrenz steigt am 1. Jänner in Garmisch-Partenkirchen.