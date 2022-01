ÖSV-Adler jagen den Team-Hattrick

Unsere ÖSV-Adler wollen am Samstag (16 Uhr) in Zakopane erneut jubeln.

Während sich Stefan Kraft an diesem Wochenende eine Weltcuppause gönnt, ist das restliche Team in Zakopane im Einsatz. Dort steht heute Teambewerb am Programm. Unsere Adler kämpfen dabei nach den Erfolgen in Wisla und zuletzt in Bischofshofen um den Sieg-Hattrick. Für Spannung sorgt außerdem der Kampf um die Olympia-Tickets. Die Saisonsieger Jan Hörl, Daniel Huber und Kraft haben gute Karten für Peking.

Um die restlichen zwei Tickets streiten sich Philipp Aschenwald, Clemens Aigner, Manuel Fettner, Michael Hayböck und Daniel Tschofenig. Bis 23. Jänner muss der Kader stehen. Nach dem morgigen Einzelbewerb gibt es also nur noch in der kommenden Woche in Titisee-Neustadt die Gelegenheit, sich für Olympia zu empfehlen.