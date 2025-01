ÖSV-Adler starten mit Podestplatz in Willingen-Weekend

Unsere ÖSV-Adler legten einen Super-Auftakt in Willingen hin.

Unsere ÖSV-Adler starteten das Weltcup-Wochenende im deutschen Willingen mit einem Podestplatz. Im Mixed-Bewerb musste sich Österreich (1.031,4 Punkte) lediglich den Norwegern (1.070,8) geschlagen geben: Das Springer-Quartett rund um Lisa Eder, Jan Hörl, Jacqueline Seifriedsberger sowie Vierschanzen-Tournee-Champion Daniel Tschofenig landete auf Rang zwei.

Zajc-Anzug vermieste Slowenen den Tag

Über das gestrige Ergebnis freute sich Hörl zwar, Luft nach oben gibt es aber dennoch: „Mit dem Stockerl können wir sehr zufrieden sein, jeder hat noch ein bisserl Reserven.“ Ähnlich beurteilt auch Weltcup-Gesamtführender Tschofenig die Situation: „Es ist cool, es mit den Damen durchzumixen. Wir haben noch ein bisserl Potenzial.“

Die ÖSV-Herren wollen sich heute und morgen (ab jeweils 16 Uhr im Sport24-Liveticker) noch einmal in den Einzelbewerben beweisen. Die Damen sind derweil heute Mittag (12 Uhr, live ORF1) gefragt. Dabei hofft Eder auf eine Leistungssteigerung: „Schön, so ein zweiter Platz, die Sprünge sind aber noch ausbaufähig.“

Weniger gut lief es hingegen für die Slowenen. Timi Zajc, der am vergangenen Wochenende noch in Oberstdorf zum Sieger gekürt worden war, wurde wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert, nahm seinen Teamkollegen so die Chance aufs Podest.