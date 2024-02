Seifriedsberger holt nach elf Jahren wieder Weltcupsieg

Hörl beendet Innsbruck-Fluch bei Vierschanzentournee Jan Hörl hat den Innsbruck-Fluch beim Bergiselspringen beendet. Er feiert den ersten rot-weiß-roten Sieg in Innsbruck nach elf Jahren. In der Gesamtwertung übernimmt Ryoyu Kobayashi die Führung, Stefan Kraft verlor weiter an Boden.