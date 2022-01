Stoch droht wegen Verletzung Olympia-Aus

Der Pole verletzte sich am Knöchel und muss beim Springen in Zakopane passen - sogar ein frühzeitiges Olympia-Aus steht im Raum.

Skisprung-Titelverteidiger Kamil Stoch hat sich rund drei Wochen vor den Olympischen Spielen am Knöchel verletzt und muss um sein Antreten in Peking bangen. Seine Heimbewerbe in Zakopane am Wochenende wird der ohnehin formschwache Pole sicher verpassen.



"Ich habe mich aufgewärmt und war eine Sekunde unaufmerksam. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, und dann kam der Schmerz. Der Knöchel ist angeschwollen und verfärbte sich", erläuterte Stoch auf Facebook und berichtete von einem Kapselriss.





Schon vor der Verletzung im Training durchlief Stoch, der 2014 und 2018 Olympia-Gold geholt hatte, eine schwere Phase. Bei der Vierschanzentournee war der Titelverteidiger chancenlos und stieg vorzeitig aus.