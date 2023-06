Trauer um Talent: Olympia-Skispringer Patrick Gasienica (24) ist tot

Gasienca war als Skispringer unter anderem bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld in Österreich am Start, auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking sprang er mit. Obwohl er nie Teil eines Weltcup-Bewerbs war, galt Gasienica in den USA als großes Talent.

"Unsere Gedanken und unser Beileid sind bei seiner Familie, seinen Freunden und der Skisprung-Gemeinschaft", teilte der Nordische Verband der USA in einer Aussendung mit.

