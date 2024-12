Mega-Ansturm auf Innsbruck & Bischofshofen

Volle Tribünen am 4. und 6. Jänner bei der Tournee-Fortsetzung.

Nach dem Neujahrsspringen übersiedelt die Vierschanzen-Tournee nach Österreich. Die schlechte Nachricht für die heimischen Skisprung-Fans: Das 3. Tournee-Springen am 4. Jänner in Innsbruck ist erstmals seit 2016 ausverkauft.

Bergisel-Springen ist seit Tagen ausverkauft

22.500 Fans werden die Bergisel-Arena am Samstag in einen Hexenkessel verwandeln. Um Stefan Kraft & Co. live zu erleben, werden die Fans bereits die Qualifikation am Freitag (13.30 Uhr/ORF1) stürmen.

Für den Abschlussbewerb in Bischofshofen am Dreikönigstag (6. Jänner) gab es gestern Nachmittag noch wenige Restkarten. 15.000 Fans haben im „Wohnzimmer“ von Adler-Held Stefan Kraft (kommt aus der benachbarten Pongau-Gemeinde Schwarzach) Platz. Bereits für die Qualifikation (Sonntag, 16.30 Uhr) werden über 10.000 Zuschauer am Fuße der Paul-Außerleitner-Schanze erwartet. Für die Tournee-Entscheidung am Montag (ebenfalls 16.30) unter Flutlicht ist alles angerichtet.

ÖSV-Siege steigerten Erwartungshaltung

ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer führt den Boom auf die konstanten Erfolge unserer Adler seit Saisonbeginn (Jan Hörl und Daniel Tschofenig kamen mit Siegen zur Tournee) zurück. So sei „eine gewisse Erwartungshaltung“ entstanden. Die habe unser Team mit dem Dreifach-Sieg beim Auftakt in Oberstdorf eindrucksvoll bestätigt.