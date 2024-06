Ski-Star stürzt zusammen mit Freundin in den Tod

Jean Daniel Pession und seine Freundin Elisa Arlian stürzten 700 Meter in die Tiefe.

Große Trauer um den italienischen Speed-Skirennfahrer Jean Daniel Pession. Der 28-Jährige ist im Aostatal tödlich verunglückt.



Das Unglück ereignete sich am Samstag am Monte Zerbion. Pession wollte zusammen mit seiner Freundin Elisa Arlian den Gipfel besteigen. Auf einer Höhe von 2.700 Metern geschah dann das Unglück: Das Paar, das sich an einem Kletterseil offenbar gegenseitig sicherte, stürzte 700 in die Tiefe.

Der italienische Wintersportverband Fisi reagierte schockiert: „Diese tragische Nachricht trifft Italiens Wintersport und vor allem das Geschwindigkeits-Skifahren tief“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Pession ging mehrere Jahre für Italien im Weltcup an den Start. Die großen Erfolge blieben allerdings aus: 2022 landete er bei der WM in Vars auf dem 22. Platz.